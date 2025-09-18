PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sulingen - Auf Haus geschossen ---

Diepholz (ots)

Unbekannte haben am Montagabend gegen 22.30 Uhr in Klein Lessen auf ein Haus geschossen und dadurch ein Fenster beschädigt.

Die unbekannten Täter schossen mit einer Metallkugel (1cm Durchmesser) auf das Haus. Die Kugel durchschlug den Rollladen und die äußere Scheibe des Küchenfensters. Die Hausbewohner blieben unverletzt.

Die Polizei hat die Metallkugel sichergestellt und die Ermittlungen aufgenommen. In der Vergangenheit ist es bereits zu mehreren ähnlichen Fällen an der Anschrift gekommen. Die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

