POL-DH: --- Maasen - Verkehrsunfall mit zwei Verletzten ---

Diepholz (ots)

An der Kreuzung Meelinghäuser Straße / Maaser Straße kollidierten am Vormittag gegen 09.10 Uhr zwei Fahrzeuge. Beide Fahrer wurden dabei leicht verletzt.

Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Mellinghäuser Straße in Richtung Maasen. Er beabsichtigte die Kreuzung Maaser Straße zu überqueren. Er gewährte zunächst mehreren Fahrzeugen die Vorfahrt, übersah dann aber den Pkw eines 32-jährigen Fahrers, der ebenfalls auf der Vorfahrtstraße unterwegs war. Durch die Kollision wurden beide Fahrer verletzt. Der Rettungsdienst versorgte sie und brachte sie ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Schaden beträgt ca. 20000 Euro.

