Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz - Verkehrsunfall Vollsperrung Ortsumgehung ---

Diepholz (ots)

Am heutigen Mittag gegen 14.45 Uhr kollidierten auf der Ortsumgehung Diepholz ein Pkw und ein Lkw. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und blockierten bis zur Bergung die komplette Ortsumgehung.

Aus noch ungeklärter Ursache geriet der Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug nach links auf den Gegenfahrstreifen und kollidierte frontal mit einem Lkw. Der Pkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Die Ortsumgehung musste zwischen dem Kreisverkehr St.-Hülfe und dem Kreisverkehr B 51 /B 69 für die Bergung des Lkw's für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell