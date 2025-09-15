Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke - Radfahrer schwer verletzt ---

Diepholz (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Syke-Gessel, Syker Straße, wurde heute Mittag gegen 14.20 Uhr ein 64-jähriger Radfahrer schwer verletzt.

Der 64-Jährige befuhr mit seinem Fahrrad die Syker Straße und musste in Höhe Haus Nr. 55 an einem am rechten Fahrbahnrand auf der Fahrbahn parkenden Lkw links vorbeifahren. Hierbei geriet er aus noch ungeklärter Ursache auf den Gegenfahrstreifen und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Pkw einer 43-jährigen Fahrerin.

Der Radfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der Rettungsdienst versorgte ihn an der Unfallstelle. Ein Rettungshubschrauber flog ihn anschließend in ein Krankenhaus. Die Pkw-Fahrerin blieb äußerlich unverletzt, stand aber unter Schock. Sie wurde vom Rettungsdienst betreut.

Für die umfangreiche Unfallaufnahme musste die Syker Straße für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

