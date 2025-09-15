Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Wagenfeld - Mehrere Pkw mutwillig beschädigt ---

Diepholz (ots)

Unbekannte haben am frühen Sonntagmorgen, gegen 04.00 Uhr, in der Oppenweher Straße, auf einem Parkplatz, mehrere Fahrzeuge mutwillig beschädigt. An insgesamt mindestens sechs Fahrzeugen (PKW), die auf dem Parkplatz an der Diskothek Schusterkrug standen, wurde mit spitzen Gegenständen der Lack mutwillig beschädigt. Die Unbekannten zerkratzten Heck und auch Seiten der Fahrzeuge. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise, Tel. 05444 / 980100, auf die Verursacher.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell