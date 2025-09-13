Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom Samstag, 13.09.2025

Diepholz (ots)

Barnstorf - Verkehrsunfall mit Trunkenheitsfahrt

In Barnstorf kam es am Freitagabend, 12.09.2025, gegen 19:08 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Die 40-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Pkw die Straße "Rödenbeck" und kam aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit sowie einer Alkoholisierung nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte der Pkw mit einem Buschwerk. Die Fahrzeugführerin wurde hierbei nicht verletzt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,67 Promille.

Twistringen - Wohnungseinbruch

In der Breslauer Straße in Twistringen kam es in der heutigen Nacht, gegen 03:00 Uhr, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter haben ein Fenster aufgehebelt und sich hierdurch Zutritt zum Wohnhaus verschafft. Die im Obergeschoss befindlichen Bewohner wurden durch die Geräusche aus dem Erdgeschoss geweckt. Daraufhin haben die bislang unbekannten Täter den Tatort ohne Diebesgut verlassen. Sollten Sie in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 03:00 Uhr im Bereich des Tatortes verdächtige Personen beobachtet haben oder können sonstige Hinweise zur Tat geben, wenden Sie sich bitte an die Polizei in Syke unter 04242/9690.

Asendorf - Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer Ein 66jähriger Mann aus Asendorf beabsichtigte am frühen Freitagabend, gegen 18:10 Uhr, mit seinem Pkw von der B 6 nach links in den "Brands Weg" abzubiegen. Hierbei übersieht der Fahrzeugführer einen auf der B 6 entgegenkommenden 35-jährigen Motorradfahrer aus Bremen. Daraufhin kam es zu einem Zusammenstoß, wobei der Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Der Fahrzeugführer wurde im Anschluss in ein Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Verkehrsunfall beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

Weyhe Trunkenheitsfahrt eines LKW-Fahrers

Am Freitagmorgen, gegen 07:15 Uhr, führte die Polizei eine Überwachung der Verkehrsbeschränkungen anlässlich der Baustelle auf der B6 in Weyhe-Melchiorshausen durch. Hierbei wurde ein LKW aus dem Landkreis Rotenburg kontrolliert, der das Durchfahrtsverbot missachtet hatte. Es wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,7 Promille. Dem 56-jährigen Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Weyhe - Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten Personen

Am Freitagnachmittag, gegen 14:35 Uhr, kam es in Weyhe-Dreye zu einem Auffahrunfall. Auf der Rieder Straße musste ein 58-Jähriger Mann aus Celle verkehrsbedingt mit seinem Motorrad (Harley-Davidson) vor einer roten Ampel halten. Ein 67-jähriger Mann aus Hambühren fuhr mit seinem Motorrad, ebenfalls eine Harley-Davidson, auf das vor ihm befindliche Motorrad auf. Beide Fahrzeugführer stürzten daraufhin und verletzten sich hierbei leicht. Der 67-jährige wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Der 58-jährige Fahrzeugführer konnte seine Fahrt fortsetzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell