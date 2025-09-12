Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Drebber - Mit Gegenverkehr kollidiert ---

Diepholz (ots)

Der Fahrer eines Leichtkraftrades ist am Donnerstagvormittag in Felstehausen auf der B 51 mit einem entgegenkommenden Pkw kollidiert. Wie durch ein Wunder wurde der 43-jährige Fahrer des Leichtkraftrades nur leicht verletzt.

Der 43-Jährige befuhr gegen 11.25 Uhr die B 51 in Richtung Diepholz. Als er verkehrsbedingt abbremsen musste, geriet er auf nasser, schmieriger Fahrbahn ins Rutschen und auf den Gegenfahrstreifen. Hier kollidierte das Leichtkraftrad mit dem entgegenkommenden Pkw eines 85-jährigen Fahrers. Den leicht verletzten 43-Jährigen versorgte der Rettungsdienst. Der Pkw des 85-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der gesamte Schaden beträgt ca. 5500.- Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell