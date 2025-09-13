Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bassum - Verkehrsunfall mit Verletzten, Verursacher flüchten zu Fuß ---

Diepholz (ots)

An der Einmündung B 51 / Osterbinder Straße sind am Freitagabend insgesamt drei Fahrzeuge bei einem Verkehrsunfall kollidiert. Die beiden Männer im verursachenden Pkw flüchteten erst mit dem Pkw, anschließend zu Fuß. Mindestens ein Pkw-Fahrer wird verletzt.

Gegen 21.45 Uhr beabsichtigte der 45-jährige Pkw-Fahrer aus der Osterbinder Straße nach links auf die B 51 einzubiegen. Hierbei übersah er den Pkw eines 35-jährigen Fahrers, der die B 51 in Richtung Bremen befuhr. Nach der Kollision wurde der Pkw des 45-Jährigen in den Gegenverkehr geschleudert und kollidierte mit dem entgegenkommenden Pkw eines 63-jährigen Fahrers.

Der 45-jährige Fahrer wurde schwer verletzt, vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Der 45-jährige Unfallverursacher und sein Mitfahrer flüchteten nach dem Unfall mit ihrem Pkw in Richtung Osterbinde. Im Bereich Eschenhausen verlor der Fahrer die Kontrolle und der Pkw landete auf einem Acker. Der 45-jährige Fahrer und sein 26-jähriger Mitfahrer, montierten die Kennzeichen ab, ließen den Pkw auf dem Acker zurück und flüchteten weiter zu Fuß.

Der 26-jährige Mitfahrer konnte von der Polizei noch im Nahbereich zum Fahrzeug angetroffen und festgenommen werden. Der 45-jährige Fahrer konnte bislang nicht angetroffen werden. Nach bisherigen Erkenntnissen muss der Fahrer bei dem Unfall Verletzungen davongetragen haben. Auch eine Suche in der Nacht mit einem Polizeihubschrauber blieb erfolglos.

Der Pkw, mit dem die beiden Verursacher unterwegs waren, ist weder zugelassen noch versichert. Der 45-jährige Fahrer hat zudem keinen Führerschein.

Der gesamte Schaden beträgt ca. 18500 Euro.

