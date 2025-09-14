Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: POL-DH: Pressemitteilung der PI Diepholz vom 14.09.2025

Diepholz (ots)

Diepholz - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Samstagabend gegen 23:37 Uhr befährt ein 23-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw die Wagenfelder Straße aus Richtung Rehden kommend. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle können die Beamten feststellen, dass der Mann unter der Beeinflussung von Alkohol (0,84 Promille) steht. Die Weiterfahrt wird untersagt.

Diepholz - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Samstag gegen 09:45 Uhr beabsichtigt eine 37-jährige Diepholzerin mit ihrem Pkw von dem Alten Groweg nach links in den Groweg abzubiegen. Dabei übersieht sie den von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Pkw eines 86-jährigen Diepholzers. Es kommt zu einem Zusammenstoß. Die beiden Fahrzeugführer werden leicht verletzt. Die zwei anwesenden Kinder im Pkw der 37-jährigen Fahrzeugführerin bleiben glücklicherweise unverletzt.

Stuhr - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Samstagabend gegen 19:00 Uhr kommt es im Laufe des Erntefestes in Stuhr-Heiligenrode zu einer Trunkenheitsfahrt mit einem Traktor. Ein 28-jähriger Stuhrer nimmt den am Festgelände abgestellten Traktor unbefugt in Gebrauch und konnte etwas später von Zeugen in der Straße Zur Malsch angehalten und an der Weiterfahrt gehindert werden. Die hinzugerufene Polizei stellt fest, dass der 28-jährige unter einem erheblichen Alkoholeinfluss steht. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,7 Promille. Der Führerschein des 28-Jährigen wird beschlagnahmt und eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Stuhr - Trunkenheit im Straßenverkehr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, kurz nach Mitternacht, kommt es auf der Industriestraße in Stuhr-Seckenhausen zu einer Trunkenheitsfahrt. Ein Paar aus Dötlingen, die kurz zuvor aus einem nahegelegenen Club kamen, verständigen die Polizei, da ein 41-jähriger Fahrzeugführer mit seinem VW Passat ihrem BMW fast aufgefahren ist. Die Beamten stellen vor Ort fest, dass der 41-Jährige unter einem erheblichen Alkoholeinfluss steht. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 2,32 Promille. Auch dem 41-Jährigen wird eine Blutprobe entnommen. Nach der Feststellung seines Wohnortes wird er schließlich aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

