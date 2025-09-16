PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Twistringen - Verkehrsunfall zwischen Bus und Pkw mit hohem Schaden ---

Diepholz (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Borweder Weg zwischen einem Bus und einem Pkw wurde gestern der Pkw-Fahrer verletzt und es entstand ein Schaden von ca. 160000 Euro.

Der 18-jährige Pkw-Fahrer hatte gegen 08.30 Uhr an einer Kreuzung im Borweder Weg einem nur mit dem Fahrer besetzten Bus die Vorfahrt genommen und beide waren kollidiert. Der Pkw kam anschließend mit Totalschaden auf der Straße zum Stillstand. Der Bus wurde durch die Kollision abgelenkt und landete auf einem Acker.

Der verletzte 18-jährige Pkw-Fahrer wurde vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der 32-jährige Busfahrer bleib unverletzt.

Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Bus wurde im Laufe des Tages vom Acker geborgen und anschließend abgeschleppt. Der gesamte Schaden wird auf ca. 160000 Euro beziffert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

