Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Barnstorf, Unter Brücke steckengeblieben - Ehrenburg, Fahrzeugteile abgebaut und entwendet ---

Diepholz (ots)

Barnstorf - Unter Brücke steckengeblieben

Am frühen Dienstagmorgen gegen 05.20 Uhr war es mal wieder soweit. An der Bahnunterführung in der Kampstraße missachtete ein 27-jähriger Fahrer eines Transporters die Höhenbegrenzung und blieb mit seinem Fahrzeug unter der Bahnunterführung stecken. Der Fahrer des VW-Transporters mit einem hohen Aufbau fuhr gegen die Unterführung und blieb unter ihr stecken. Am Fahrzeug, insbesondere am Aufbau, entstand Sachschaden. Der 27-jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen, wurde vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Ehrenburg - Fahrzeugteile abgebaut

In der Nacht von Sonntag auf Montag haben Unbekannte in der Hauptstraße von einem Fahrzeug mehrere Teile abmontiert und entwendet. Das Fahrzeug, ein Opel Movano, stand auf einem Hinterhof. Der oder die Täter schlugen die Dreiecksscheibe der Fahrertür ein und öffneten die Motorhaube. Danach montierten sie den Kühlergrill und beide Frontscheinwerfer aus. Anschließend entfernten sie sich unerkannt mit dem Diebesgut. Der Schaden beträgt ca. 3000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

