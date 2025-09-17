Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke - Erfolgreiche Ausbildung zu Verkehrshelfern ---

Diepholz (ots)

Zwölf Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Syke haben in der Woche vom 8. bis 12. September erfolgreich ihre Ausbildung zu Verkehrshelfern abgeschlossen. In einer intensiven Schulungswoche erwarben sie die notwendigen Kenntnisse und praktischen Fähigkeiten, um künftig für mehr Sicherheit im Straßenverkehr rund um die Schule zu sorgen.

Die Ausbildung fand in Kooperation mit der Polizeiinspektion Diepholz statt. Neben theoretischen Einheiten, die sich mit Verkehrsregeln, Unfallprävention und dem richtigen Verhalten in Gefahrensituationen beschäftigten, stand vor allem die praktische Übung im Vordergrund. Unter Anleitung der Verkehrssicherheitsberaterin, Polizeioberkommissarin Johanna Hoffmeister, trainierten die Jugendlichen das sichere Anhalten von Fahrzeugen, die korrekte Einweisung von Fußgängergruppen sowie das Einschätzen komplexer Verkehrssituationen.

Die frisch ausgebildeten Verkehrshelferinnen und -helfer werden ab sofort im Umfeld des Gymnasiums im Einsatz sein. Mit ihren leuchtend gelben Westen und ihrer klaren Handzeichen tragen sie nicht nur zur Sicherheit bei, sondern auch zur Stärkung des Gemeinschaftsgefühls an der Schule.

Mit der feierlichen Übergabe der Verkehrshelferausweise am Freitag ging die Ausbildungswoche offiziell zu Ende. Nun freuen sich die zwölf neuen Helferinnen und Helfer darauf, ihr Wissen in der Praxis einzusetzen und für einen sicheren Schulweg ihrer Mitschüler zu sorgen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell