Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr - Uneinigkeit nach Verkehrsunfall ---

Diepholz (ots)

An der Parkplatzausfahrt des Edeka-Marktes in der Varreler Landstraße sind am Mittwochmittag gegen 12.50 Uhr ein Pkw und ein E-Scooter kollidiert.

Eine 54-jährige Pkw-Fahrerin wollte den Parkplatz verlassen und kollidierte mit einem 23-jährigen E-Scooter Fahrer, der den Gehweg an der Varreler Landstraße befuhr. Der E-Scooter Fahrer stürzte und verletzte sich leicht. Beide Beteiligten machten voneinander abweichende Angaben zum Unfallhergang.

Die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, bittet um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell