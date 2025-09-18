POL-DH: --- Stuhr - Uneinigkeit nach Verkehrsunfall ---
Diepholz (ots)
An der Parkplatzausfahrt des Edeka-Marktes in der Varreler Landstraße sind am Mittwochmittag gegen 12.50 Uhr ein Pkw und ein E-Scooter kollidiert.
Eine 54-jährige Pkw-Fahrerin wollte den Parkplatz verlassen und kollidierte mit einem 23-jährigen E-Scooter Fahrer, der den Gehweg an der Varreler Landstraße befuhr. Der E-Scooter Fahrer stürzte und verletzte sich leicht. Beide Beteiligten machten voneinander abweichende Angaben zum Unfallhergang.
Die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, bittet um Zeugenhinweise.
