Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sudweyhe, Schwarme und Okel - Einbrüche in Wohnhäuser ---

Diepholz (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind Unbekannte in ein Wohnhaus in Sudweyhe, Sunnenbarg, eingebrochen. Der oder die Täter drangen gewaltsam durch ein Fenster auf der Hausrückseite ins Haus ein. Hier durchsuchten sie mehrere Räume und flüchteten anschließend mit noch unbekanntem Diebesgut. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

In Schwarme drangen Unbekannte am Donnerstag zwischen 09.00 Uhr und 20.30 Uhr ebenfalls durch ein Fenster in ein Wohnhaus Im Fleut ein. Sie durchsuchten mehrere Räume und flüchteten auch hier unerkannt. Ob sie Diebesgut erlangten, steht noch nicht fest. Der dritte Einbruch wurde in der Zeit von Dienstag bis Donnerstag in Okel, Kuhlenstraße, verübt. Die Täter schlugen eine Terrassentür ein und gelangten so ins Haus. Auch hier wurden mehrere Räume durchsucht und ob die Täter Diebesgut erlangten, steht noch nicht fest. Hinweise zu beiden Einbrüchen nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell