Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sulingen - Verkehrsunfall mit fünf Verletzten, davon 3 schwer ---

Diepholz (ots)

Am Sonntagnachmittag gegen 17.20 Uhr kollidierten an der Einmündung Nordentlastung Sulingen / Verdener Straße (L 202) zwei Pkw. Bei dem Verkehrsunfall wurden insgesamt fünf Personen verletzt, davon drei schwer.

Eine 49-jährige Pkw-Fahrerin wollte mit ihrem Pkw von der Nordumgehung Sulingen nach rechts auf die Verdener Straße (L 202) einbiegen. Sie übersah dabei den Pkw eines 45-jährigen Fahrers, der die L 202 Richtung Schwaförden befuhr. Bei dem Zusammenprall beider Pkw wurde die 49-jährige Fahrerin im Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie und ihre 16-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt. Ein 21-jähriger Mitfahrer erlitt leichte Verletzungen. Der 45-jährige Fahrer des zweiten Pkw wurde ebenfalls schwer verletzt. Seine 15-jährige Mitfahrerin erlitt leichte Verletzungen. Zwei Rettungshubschrauber flogen zwei Schwerverletzte in Krankenhäuser. Alle anderen Verletzten wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Im Pkw der 49-jährigen Fahrerin kam bei dem Unfall auch ein Hund ums Leben.

Die Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Unfallstelle musste für die Unfallaufnahme für rund zwei Stunden voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

