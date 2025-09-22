PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sulingen - Zwei Einbrecher festgenommen ---

Diepholz (ots)

Am frühen Samstagmorgen gegen 06.10 Uhr versuchten zwei Männer in eine Gaststätte in Sulingen, Lange Straße, einzubrechen. Als die beiden 21- und 33-jährigen Männer versuchten ein Fenster gewaltsam zu öffnen, wurde ein Mitarbeiter durch den Krach im Haus geweckt. Der Mitarbeiter verständigte sofort die Polizei und konnte einen Mann an Ort und Stelle festhalten. Die Polizei übernahm den Festgenommenen und brachte ihn zur Dienststelle. Auch den zweiten Mann konnte die Polizei wenig später ausfindig machen und festnehmen. Beide wurden für weitere polizeilichen Maßnahmen zur Dienststelle verbracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

