Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Türen zur Nachtzeit beschädigt

Nordhausen (ots)

Am Donnerstagmorgen wurde bekannt, dass in der zurückliegenden Nacht ein Unbekannter mehrere Türen eines Mehrfamilienhauses in der Löbnitzstraße beschädigte. Aus unbekannte Art wirkte der Täter auf die Türen ein und verursachte so Schäden von mehreren hundert Euro. Anschließend entfernte sich der Beschuldigte unerkannt vom Tatort.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein und suchen nach Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Täter geben können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03631/960 bei der Polizei in Nordhausen zu melden.

Aktenzeichen: 197666

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell