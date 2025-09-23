PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Wagenfeld - Vorfahrt missachtet und mit Transporter kollidiert ---

Diepholz (ots)

Am Montagmorgen gegen 06.20 Uhr stießen zwei Fahrzeuge in der Hauptstraße Einmündung Sonnenstraße zusammen.

Ein 34-jähriger Pkw-Fahrer wollte aus der Sonnenstraße auf die Hauptstraße einbiegen. Ohne auf die Vorfahrt zu achten und abzubremsen, fuhr er auf die Hauptstraße und kollidierte mit einem Transporter. Der 57-jährige Transporter-Fahrer war auf der Hauptstraße in Richtung NRW unterwegs. Beide Fahrer blieben unverletzt, an den Fahrzeugen entstand jedoch ein Schaden von zusammen 18000 Euro.

Der Unfallverursacher war gegenüber der Polizei sehr unkooperativ, ihm mussten Handfesseln angelegt werden. Bei einer Überprüfung stellte sich eine Alkoholbeeinflussung heraus (0,98 Promille). Der 34-Jährige musste die Polizei zur Dienststelle begleiten, wo ihm eine Blutprobe abgenommen wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

