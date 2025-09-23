PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DH: --- Mellinghausen - Gegen Baum geprallt ---

Diepholz (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 06.45 Uhr ist im Bremer Weg aus noch ungeklärter Ursache ein Transporter in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt.

Der 46-jährige Fahrer war auf dem Weg Richtung Siedenburg und kam in Höhe der Kreuzung Bulter Straße aus noch unbekannte Gründen nach links von der Fahrbahn ab. Der Fahrer wurde bei dem Aufprall im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der Schwerverletzte wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Der Transporter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.

