Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Martfeld - Verkehrsunfall mit drei Verletzten ---

Diepholz (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße wurden am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr drei Personen verletzt. Ein 21-jährige Fahrerin wollte mit ihrem Pkw aus der Alten Bremer Straße nach links auf die Hauptstraße Richtung Hoya einbiegen. Hierbei übersah sie den Pkw eines 36-jährigen Fahrers und beide Fahrzeuge kollidierten. Die 21-Jährige, der 36-Jährige und seine Beifahrerin wurden verletzt und mussten vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Schaden beträgt ca. 7500 Euro.

