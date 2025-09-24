Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke - Diebstahl eines Portemonnaies ---

Diepholz (ots)

Am Dienstagvormittag gegen 10.30 Uhr wurde einer 66-Jährigen das Portemonnaie aus der Handtasche entwendet. Die 66-Jährige war beim Einkaufen in Syke, Zum Hachepark, im NKD, als ihr Unbekannte das Portemonnaie aus der Handtasche entwendeten. Die Frau bemerkte den Diebstahl, als sie an der Kasse bezahlen wollte. Da sich in dem Portemonnaie auch eine EC-Karte befand, ließ die Frau diese sofort sperren. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Um einem Dieb keine Gelegenheit zu bieten, rät die Polizei, die Brieftasche oder das Portemonnaie immer möglichst dicht am Körper zu tragen. Weitere Tipps sind unter www.polizei-beratung.de zu finden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell