Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Lemförde, Einbruch in Wohnhaus - Wetschen, Unfallbeteiligter verstorben ---

Diepholz (ots)

Lemförde - Einbruch in Wohnhaus

Am Mittwochmittag zwischen 11.05 Uhr und 13.20 Uhr sind Unbekannte in ein Wohnhaus in der Untere Bergstraße eingebrochen. Der oder die Täter drangen gewaltsam durch die Kellertür in das Haus ein. Im Haus durchsuchten sie mehrere Räume. Aus dem Schlafzimmer entwendeten die Täter Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Die Polizei Lemförde, Tel. 05443 / 203440, sucht Zeugen, die im Bereich des Wohngebietes am Mittwochmittag ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben.

Wetschen - Unfallbeteiligter verstorben

Am Mittwochmittag gegen 11.30 Uhr wurde ein 89-Jähriger mit seinem Rolllator von einem Pkw in der Wetscherhardter Straße angefahren und verletzt. Die Pkw-Fahrerin war dabei Pakete auszuliefern. Als sie nach einer Zustellung rückwärts in einer Zufahrt wenden wollte, übersah sie den 89-Jährigen mit seinem Rolllator, der sich hinter dem Pkw befand. Pkw und Rolllator kollidierten und der Senior stürzte. Der Rettungsdienst versorgte den Verletzten und brachte ihn in ein Krankenhaus. Am Donnerstag teilte das Krankenhaus mit, dass sich der Zustand des 89-Jährige verschlechtert hätte und er schließlich an den Folgen des Unfalles verstorben ist.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell