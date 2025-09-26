PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Lemförde, Einbruch in Wohnhaus - Wetschen, Unfallbeteiligter verstorben ---

Diepholz (ots)

Lemförde - Einbruch in Wohnhaus

Am Mittwochmittag zwischen 11.05 Uhr und 13.20 Uhr sind Unbekannte in ein Wohnhaus in der Untere Bergstraße eingebrochen. Der oder die Täter drangen gewaltsam durch die Kellertür in das Haus ein. Im Haus durchsuchten sie mehrere Räume. Aus dem Schlafzimmer entwendeten die Täter Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Die Polizei Lemförde, Tel. 05443 / 203440, sucht Zeugen, die im Bereich des Wohngebietes am Mittwochmittag ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben.

Wetschen - Unfallbeteiligter verstorben

Am Mittwochmittag gegen 11.30 Uhr wurde ein 89-Jähriger mit seinem Rolllator von einem Pkw in der Wetscherhardter Straße angefahren und verletzt. Die Pkw-Fahrerin war dabei Pakete auszuliefern. Als sie nach einer Zustellung rückwärts in einer Zufahrt wenden wollte, übersah sie den 89-Jährigen mit seinem Rolllator, der sich hinter dem Pkw befand. Pkw und Rolllator kollidierten und der Senior stürzte. Der Rettungsdienst versorgte den Verletzten und brachte ihn in ein Krankenhaus. Am Donnerstag teilte das Krankenhaus mit, dass sich der Zustand des 89-Jährige verschlechtert hätte und er schließlich an den Folgen des Unfalles verstorben ist.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Alle Meldungen Alle
  • 25.09.2025 – 12:25

    POL-DH: --- Stuhr - Einbruch in Wohnhaus ---

    Diepholz (ots) - Am Mittwochvormittag zwischen 07.00 Uhr und 14.00 Uhr sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Brinkum, Leester Straße, eingebrochen. Der oder die Täter drangen gewaltsam durch die Hauseingangstür in das Haus ein. Hier suchten sich vermutlich zielgerichtet das Schlafzimmer auf. Neben Münzgeld entwendeten sie noch einen nicht verankerten Tresor. Danach flüchteten sie unerkannt. Die Schadenshöhe ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 09:21

    POL-DH: --- Martfeld - Verkehrsunfall mit drei Verletzten ---

    Diepholz (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße wurden am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr drei Personen verletzt. Ein 21-jährige Fahrerin wollte mit ihrem Pkw aus der Alten Bremer Straße nach links auf die Hauptstraße Richtung Hoya einbiegen. Hierbei übersah sie den Pkw eines 36-jährigen Fahrers und beide Fahrzeuge kollidierten. Die 21-Jährige, der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren