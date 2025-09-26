PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke, Einbrecher vertrieben - Twistringen, Pkw fährt gegen Hauswand ---

Diepholz (ots)

Syke - Einbrecher vertrieben

Am Donnerstagvormittag gegen 10.30 Uhr traf ein Hausbewohner in Heiligenfelde, Hannoversche Straße, in seinem Haus auf einen "ungebetenen Gast". Der Unbekannte flüchtete daraufhin, ohne erkannt zu werden. Der Einbrecher war zuvor gewaltsam durch ein Fenster im Erdgeschoss in das Haus gelangt. Als er die Räume durchsuchen wollte, traf er auf den Hausbewohner. Der Hausbewohner blieb unverletzt, er musste aber erst einmal den Schreck verdauen. Der Einbrecher flüchtete ohne Diebesgut. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Twistringen - Pkw gegen Hauswand

Am späten Donnerstagabend gegen 22.20 Uhr ist ein 36-jähriger Fahrer mit seinem Pkw in der Brunnenstraße auf ein Grundstück gefahren und gegen die Hauswand geprallt. Danach fuhr der 36-Jährige rückwärts auf die Straße zurück und landete im Zaun der Einfahrt zum ALDI-Markt. Der Fahrer blieb unverletzt, stand bei der Unfallaufnahme aber erheblich unter Alkoholeinfluss. Einen Test lehnte der Fahrer ab. Die Polizei nahm ihn mit zur Dienststelle, wo er eine Blutprobe abgeben musste. Dabei stellte sich heraus, der 36-Jährige ist nicht im Besitz eines Führerscheines. Damit nicht genug, am Pkw waren falsche, nicht für das Fahrzeug ausgegebene, Kennzeichen angebracht. Der Pkw ist nicht zugelassen und auch nicht versichert. Durch den Unfall entstand ein Schaden von mindestens 1000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

