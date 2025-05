Feuerwehr Kalkar: Einsatz in Appeldorn: Kleinkind im verschlossenen Auto - schnelle Hilfe ohne Schaden

Freiwillige Feuerwehr Kalkar

Am 14.05.2025 wurde die Löscheinheit Appeldorn der Freiwilligen Feuerwehr Stadt Kalkar um 12:49 Uhr zu einem besonderen Einsatz auf dem Gelände einer Tankstelle gerufen. Das Alarmstichwort lautete "H1 - verschlossener PKW". Vor Ort stellte sich schnell heraus: In dem abgeschlossenen Auto saß ein etwa einjähriges Mädchen im Kindersitz, der Autoschlüssel lag jedoch im Inneren.

Da sowohl das Kind als auch die hochschwangere Mutter ruhig und gefasst blieben, verzichteten die sechs Einsatzkräfte bewusst auf eine gewaltsame Öffnung des Fahrzeugs mit schwerem Gerät.

Stattdessen wurde kurzerhand die benachbarte Firma Auto Gilles um Unterstützung gebeten. Nur wenige Minuten später traf ein KFZ-Meister ein und öffnete das Fahrzeug mit geübten Handgriffen - schnell, professionell und vollkommen beschädigungsfrei.

Mutter und Kind waren wohlauf und das kleine Mädchen zeigte großes Interesse am Einsatzgeschehen. Neugierig verfolgte sie alles durch die Autoscheibe und schenkte den Feuerwehrleuten und dem KFZ- Meister zum Abschluss ein strahlendes Lächeln. Vielleicht dürfen wir sie ja in ein paar Jahren in unserer Kinderfeuerwehr begrüßen - ab sechs Jahren geht's los!

Ein herzlicher Dank gilt der Firma Auto Gilles für die schnelle und unkomplizierte Hilfe. Der Mutter wünschen wir eine schöne restliche Zeit bis zur Geburt, die hoffentlich weniger aufregend wird.

Der Einsatz konnte um 13:20 Uhr erfolgreich beendet werden, mit einem glücklichen Ende für alle Beteiligten.

