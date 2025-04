Freiwillige Feuerwehr Kalkar

Feuerwehr Kalkar: Alleinunfall mit Traktorgespann in Wissel

Kalkar (ots)

Am 09.04.2025 um 17:55 Uhr wurden die Löscheinheiten Grieth und Wissel der Feuerwehr Kalkar zu einem verunfallten Traktorgespann in Wissel alarmiert. Aus bisher ungeklärter Ursache kam das Fahrzeuggespann von der Fahrbahn ab und kippte in den Straßengraben. Der Fahrer wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die Freiwillige Feuerwehr sicherte die Unfallstelle, stellte den Brandschutz sicher und reinigte die Straße. Nachdem der Traktor aus dem Straßengraben gezogen wurde, konnte er bis zum Hof begleitet werden. Die Einsatzstelle wurde anschließend zur Unfallaufnahme an die Polizei übergeben.

Insgesamt waren 32 Feuerwehrleute rund zwei Stunden im Einsatz.

Paralleleinsatz in Kalkar:

Zeitgleich wurden in Kalkar mehrere Tauben aus einem Fallrohr befreit, in dem sie gefangen waren. Die Löscheinheiten Wissel und Kalkar Mitte waren mit zehn Feuerwehrleuten etwa 30 Minuten im Einsatz.

