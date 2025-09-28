Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung Polizeiinspektion Diepholz vom 28.09.2025

Diepholz (ots)

Stuhr-Brinkum - Notrufmissbrauch

Am Samstagmittag wählte ein 41-jähriger Mann aus Stuhr-Brinkum mehr als ein Dutzend Mal den Polizeinotruf, ohne einen Notfall melden zu wollen. Da er dies auch trotz Ermahnung am Telefon weiter fortführte, musste die Polizei den amtsbekannten Mann zuhause aufsuchen. Erst eine eindringliche, persönliche Ermahnung und die Androhung das Handy zu beschlagnahmen, führte dazu, dass er die Anrufe unterließ. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Stuhr-Heiligenrode - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstagnachmittag wurde in Stuhr-Heiligenrode, in der Heiligenroder Straße, eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Dabei wurde gegen 15:00 Uhr ein 26-jähriger Mann aus Achim am Steuer eines Transporters angehalten. Da er keinerlei Dokumente mit sich führte, wurde er eingehender überprüft. Dabei wurde ermittelt, dass ihm bereits 2021 die Fahrerlaubnis entzogen wurde. Weiterhin kam dabei heraus, dass der Transporter nicht versichert war. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Weyhe-Leeste - Verkehrsunfall mit zwei Verletzten und hohen Sachschaden

Am Samstagabend, gegen 19:15 Uhr, kam es in Weyhe-Leeste, auf der Angelser Straße, zu einem Verkehrsunfall. Ein 24-jähriger befuhr mit seinem 530 PS-starken BMW die Angelser Straße in Richtung der B6. Aus bislang unbekannten Gründen kam er auf trockener Fahrbahn von dieser ab und stieß gegen einen Straßenbaum. Beide Insassen wurden nur leicht verletzt. Am Pkw entstand ein geschätzter Schaden von über 70.000 EUR.

Sulingen-Scholen - Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen

Am Samstagnachmittag kam es auf der Bundesstraße 61, im Bereich Scholen/Anstedt, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Beteiligten Pkw mit insgesamt vier leicht verletzten Fahrzeuginsassen. Die 31-jährige Scholerin beabsichtigte mit ihrem Pkw die B61 aus der Straße Hassel kommend in Fahrtrichtung Ehrenburg zu überqueren. Der 39-jährige Beteiligte aus Stuhr befuhr mit seinem Pkw die B61 in Fahrtrichtung Sulingen. Beim Überqueren übersah die Beteiligte den von rechts kommenden, bevorrechtigten Pkw. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch der Pkw des Stuhrers auf einer Leitplanke zum Stehen kam. Die drei Insassen aus dem Pkw der Scholerin wurden leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der 39-jährige wurde leicht verletzt, kam jedoch ohne weitere ärztliche Versorgung aus.

