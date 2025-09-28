Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Varrel bei Sulingen - Tödlicher Verkehrsunfall ---

Diepholz (ots)

Am heutigen Sonntagnachmittag gegen 17.10 Uhr wurde ein 28-jähriger Pkw-Fahrer bei einem Verkehrsunfall in Varrel, L 347, tödlich verletzt.

Der 28-Jährige befuhr die Landesstraße 347 in Richtung Sulingen und geriet, aus noch ungeklärter Ursache, nach rechts von der Straße ab. Sein Fahrzeug kollidierte frontal mit einem Baum, dabei wurde der Fahrer im Fahrzeug eingeklemmt. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Fahrers feststellen. Die Feuerwehr barg anschließend den 28-Jährigen aus dem Fahrzeug. Zum Unfallzeitpunkt befand sich keine weitere Person im Fahrzeug.

Die L347 musste für die Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell