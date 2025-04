Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Stahlrute sichergestellt

Görlitz, BAB 4 (ots)

Auf die Frage, ob er gefährliche Gegenstände mitführe, antwortete der Fahrer eines tschechischen Transporters, dass er "da etwas in der Tür seines Fahrzeuges habe". Beim genauen Hinsehen stellten die Ordnungshüter in besagter Ablage schließlich eine verbotene Stahlrute fest. Die sichergestellte Rute zieht nun ein Strafverfahren gegen den 37-jährigen Vietnamesen nach. Ihm wird der Verdacht des Verstoßes gegen das Waffengesetz vorgeworfen. Der Mann war am gestrigen Dienstagmorgen bei seiner Einreise über die Autobahn bei Görlitz kontrolliert worden.

