Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Lembruch - Verkehrsunfall zwischen zwei Krädern und einem Pkw ---

Diepholz (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Wagenfelder Straße wurde am Sonntagmittag gegen 13.25 Uhr eine Krad-Fahrerin leicht verletzt.

Ein 32-jähriger Fahrer eines Pkw wollte von der Wagenfelder Straße nach rechts in eine Seitenstraße abbiegen und verkehrsbedingt bremste. Der nachfolgende 64-jährige Kradfahrer musste dadurch stark abbremsen. Die ihm nachfolgende 29-jährige Krad-Fahrerin erkannte die Situation zu spät und konnte nicht mehr bis zum Stillstand abbremsen. Sie touchierte das Motorrad vor sich und prallte auf den stehenden Pkw des Abbiegenden. Die 29-jährige wurde bei dem Aufprall zum Glück nur leicht verletzt, sie wurde vom Rettungsdienst versorgt. Die beiden anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 6000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

