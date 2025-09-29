POL-DH: --- Lembruch - Verkehrsunfall zwischen zwei Krädern und einem Pkw ---
Diepholz (ots)
Bei einem Verkehrsunfall in der Wagenfelder Straße wurde am Sonntagmittag gegen 13.25 Uhr eine Krad-Fahrerin leicht verletzt.
Ein 32-jähriger Fahrer eines Pkw wollte von der Wagenfelder Straße nach rechts in eine Seitenstraße abbiegen und verkehrsbedingt bremste. Der nachfolgende 64-jährige Kradfahrer musste dadurch stark abbremsen. Die ihm nachfolgende 29-jährige Krad-Fahrerin erkannte die Situation zu spät und konnte nicht mehr bis zum Stillstand abbremsen. Sie touchierte das Motorrad vor sich und prallte auf den stehenden Pkw des Abbiegenden. Die 29-jährige wurde bei dem Aufprall zum Glück nur leicht verletzt, sie wurde vom Rettungsdienst versorgt. Die beiden anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 6000 Euro.
