Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Wipperfürth (ots)

Am Dienstag (1. Oktober) kam es im Kreisverkehr der B237 (Bahnstraße/Egener Straße) zu einem Unfall zwischen einem Kleinkraftrad und einem Pkw. Der 16-jährige Yamaha-Fahrer aus Hückeswagen fuhr gegen 7.35 Uhr aus Neye kommend in den Kreisverkehr ein. Als er die Ein-/Ausfahrt Richtung Hückeswagen passierte, fuhr hinter ihm ein roter Pkw in den Kreisverkehr ein. Der Pkw erfasste dabei hinten das Kleinkraftrad. Daraufhin stürzte der 16-Jährige. Der rote Pkw setzte seine Fahrt fort und bog in die Bahnstraße ab, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Der 16-Jährige blieb unverletzt. An der Yamaha entstand geringer Sachschaden. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell