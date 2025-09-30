Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz - Letzte "3.000 Schritte"-Tour am 7. Oktober - Pflegestützpunkt stellt sich vor ---

Diepholz (ots)

Am Dienstag, den 07. Oktober 2025, lädt die Bewegungsreihe "3.000 Schritte" zur letzten Tour in diesem Jahr nach Diepholz ein. Unter dem Motto "Gemeinsam unterwegs sein" organisieren die Initiatoren von "3.000 Schritte für die Gesundheit" einen abwechslungsreichen Nachmittag für alle Interessierten. Start ist um 16:00 Uhr am Rathaus Diepholz

Nach dem Treffen am Rathaus gehen die Teilnehmenden gemeinsam zum Pflegestützpunkt, wo sich das Team vorstellt und seine Angebote erläutert. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, noch eine kleine gemeinsame Runde zu gehen. Der Pflegestützpunkt ist eine zentrale Anlaufstelle für Ratsuchende im Landkreis: Hier finden Pflegebedürftige, Angehörige und Interessierte Informationen zu Leistungen, Entlastungsangeboten und Hilfsmöglichkeiten - kostenfrei und unabhängig.

Die Teilnahme ist kostenlos. Auch spontan Entschlossene sind herzlich willkommen. Anmeldung unter Tel. 05441/9090

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell