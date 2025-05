Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzten Kind

Neustadt an der Orla (ots)

Am gestrigen Tag, gegen 15.10 Uhr, befuhr der Fahrer eines Kleinkraftrades in Neustadt an der Orla die Rathenaustraße aus Richtung Schleizer Straße kommend. In Höhe der Fußgängerampel (Centbaumweg) beachtete er die querende 11-Jährige nicht und stieß mit dieser zusammen. Das Mädchen zog sich leichte Verletzungen zu.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell