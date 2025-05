Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Wohnungsbrand mit Sachschaden

Egelsdorf/ Königsee (ots)

In der zurückliegenden Nacht kam es gegen 01.30 Uhr in der Schulstraße in Egelsdorf zu einem Wohnungsbrand. Polizei und Feuerwehr stellten dann fest, dass mutmaßlich ein technischer Defekt eines Ladekabels oder Akkusaugers zum Brandausbruch führte. Dadurch entstand Schaden von rund 10.000 Euro, die zwei Bewohner wurden mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in Krankenhaus gebracht. Der Brandursachenermittler der KPI Saalfeld prüft nun folgend die genauen Umstände des Brandausbruches.

