Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Aus dem Einsatzgeschehen der Bundespolizei vom zurückliegenden Wochenende

Erfurt, Nordhausen, Zella-Mehlis, Ilmenau (ots)

Nordhausen

Samstagmorgen fanden Bundespolizisten im Bahnhof Nordhausen eine schlafende Person vor. Die augenscheinlich Jugendliche war alleine unterwegs und gab an, nach Kassel reisen zu wollen. Mittel, um ein Bahnticket zu erwerben, hatte die 16-Jährige jedoch nicht dabei. Die Jugendliche wurde zum Revier mitgenommen, wo die Bundespolizeistreife versuchte, Kontakt zu den Erziehungsberechtigten aufzunehmen. Die Mutter reiste aus Berlin an, um ihre Tochter wieder in Obhut zu nehmen. Bis dahin verbrachte die 16-Jährige die Zeit zu ihrem eigenen Schutz in der Dienststelle.

Erfurt

Am Samstagfrüh wurde Bundespolizisten am Erfurter Hauptbahnhof ein Jugendlicher von Bahnpersonal übergeben, der zuvor einen ICE, aus Frankfurt am Main kommend, ohne erforderlichen Fahrschein nutzte. Bei der Personenüberprüfung wurden die Beamten in mehrfacher Hinsicht fündig. Der 17-Jährige hatte einen Koffer dabei, der ihm nicht gehörte. Auch verfügte er nicht über erforderliche Dokumente, die ihn den Aufenthalt in der Bundesrepublik gestatten. Darüber hinaus war der Jugendliche durch die hessische Polizei zur Gewahrsamnahme ausgeschrieben. Gegen den 17-Jährigen wurde Anzeigen wegen Erschleichen von Leistungen und unerlaubtem Aufenthalt erstattet Der rechtmäßige Inhaber des sichergestellten Koffers zeigte zwischenzeitlich in Leipzig den Verlust seines Gepäckstückes an und konnte diesen später in Empfang nehmen.

Ilmenau

Bundespolizisten hielten am Samstagnachmittag einen augenscheinlich alleinreisenden Jugendlichen am Bahnhof Ilmenau an. Im Rahmen seiner Überprüfung gab der 15-Jährige an, dass er verbotenerweise einen Teleskopschlagstock mit sich führte. Diese Waffe wurden durch die Streife der Bundespolizei sichergestellt. Den 15-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Zella-Mehlis

Am Sonntagnachmittag reiste ein Mann mit einer Regionalbahn von Würzburg in Richtung Zella-Mehlis. Ein Ticket für diese Beförderungsleistung hatte der 47-Jährige allerdings nicht. Bei der Fahrscheinkontrolle boxte der Reisende den Zugbegleiter mit der Faust in den Bauch. In Zella-Mehlis wurde die Person von der Weiterfahrt ausgeschlossen. Bundespolizisten stellten die Personalien des Beschuldigten fest und eröffnetem ihm den Tatvorwurf der Leistungserschleichung und der Körperverletzung.

