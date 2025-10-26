Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahrraddiebstahl- Bahnhof Limburgerhof - Zeugen gesucht

Schifferstadt (ots)

Am Samstag, den 25.10.2025, gegen 21:57 Uhr, wurde durch Zeugen ein Fahrraddiebstahl am Bahnhof in Limburgerhof gemeldet. Der bislang unbekannte Tatverdächtige hätte von einem Fahrrad den Rahmen samt Hinterrad und von einem anderen Fahrrad das Vorderrad entwendet. Mit dem daraus zusammengebauten Fahrrad sei der Tatverdächtige in die S-Bahn (zweitletztes Abteil vom Zug) in Fahrtrichtung Ludwigshafen eingestiegen. Die Person wird als männlich, 30-40 Jahre, bekleidet mit einer dunklen Jacke und weißen Sneakern beschrieben. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf den Täter geben? Hinweise werden an die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 495 - 0 oder per E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de erbeten.

