POL-PPRP: Roller gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Freitag (04.07.2025), zwischen 00:30 Uhr und 00:50 Uhr, setzten Unbekannte einen in der Eisenbahnstraße in Frankenthal, Höhe Gutenbergstraße, abgestellten Pritschenwagen in Brand. Das Feuer konnte gelöscht werden, bevor es auf das komplette Fahrzeug übergriff. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro. Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise ...

mehr