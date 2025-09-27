Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Männlicher Randalierer fällt wiederholt in Bad Sobernheim auf

Bad Sobernheim (ots)

Am gestrigen Nachmittag wurde die Polizeiinspektion Kirn mehrfach nach Bad Sobernheim gerufen, weil eine 54Jährige männliche Person wiederholt im Stadtgebiet auffiel. Zuerst beschimpfte der Mann wahllos Passanten in verschiedenen Sprachen im Innenstadtbereich, flüchtete dann jedoch und konnte nicht aufgefunden werden. Bei der zweiten Alarmierung fiel der Mann auf, weil er gegen die Laderampe des REWE - Marktes urinierte. Daher wurde er durch Personal des Marktes angesprochen, welches er dann mittels Faustschlag attackierte. Erneut flüchtete die männliche Person, konnte jedoch durch eine Streife angetroffen werden. Während der Anzeigenaufnahme attackierte die Person einen Polizeibeamten mittels Faustschlag in Richtung des Kopfes, woraufhin die Beamten ein Distanzelektroimpulsgerät und Pfefferspray einsetzten. Der Mann wurde überwältigt und im Nachgang aufgrund selbstverletzenden Verhaltens auf der Dienststelle in eine psychiatrische Klinik überstellt. Den Mann erwarten nun diverse Strafanzeigen u.a. wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

