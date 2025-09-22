PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim -Brand in Dillweisenstein

Pforzheim (ots)

Am heutigen Vormittag gegen 08:00 Uhr sind Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in der Hirsauer Straße gerufen worden. Im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses gerieten zwei Kleinkrafträder in Brand. Das Feuer konnte durch die alarmierte Feuerwehr rasch gelöscht werden.

In Mitleidenschaft gezogen wurden zudem ein in unmittelbarer Nähe abgestelltes Fahrzeug sowie eine angrenzende Hecke. Personen wurden nicht verletzt.

Nach ersten Schätzungen beläuft sich der entstandene Gesamtsachschaden auf etwa 10.000 Euro. Als Ursache des Brandes kommt nach derzeitigem Ermittlungsstand ein technischer Defekt in Betracht.

Simone Unger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

