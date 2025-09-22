Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Dornstetten - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Dornstetten (ots)

Nach einem Zusammenstoß mit einem geparkten Pkw hat sich der Unfallverursacher am Freitagabend in Dornstetten unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein bislang unbekannter Zweiradfahrer zwischen 18.00 Uhr und 18.30 Uhr die Straße Am Stadtberg. Auf Höhe der Schrebergärten kollidierte er mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Opel Corsa und fuhr anschließend weiter. Der entstandene Sachschaden wird auf 8000 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, sich beim Polizeirevier Horb unter der Telefonnummer 07451 - 960 zu melden.

