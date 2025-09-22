Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Seewald - Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

Seewald (ots)

Am Samstagnachmittag hat sich auf der Kreisstraße 4775 in Fahrtrichtung Enzgrube ein folgenschwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten ereignet.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Verkehrspolizei befuhr ein 18-jähriger Fahrer mit einem VW, in dem sich insgesamt vier Insassen befanden, gegen 16:15 Uhr, die Kreisstraße. Auf einer abschüssigen und unübersichtlichen Rechtskurve kam der Fahrer offenbar infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden BMW.

Durch den Zusammenstoß wurde der VW zunächst nach rechts abgewiesen, drehte sich und kam anschließend mittig auf der Fahrbahn zum Stillstand. Der BMW wurde nach links abgewiesen und kam in einem Straßengraben zum Stehen.

Der 18-jährige Fahrer des VW wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Seine 17-jährige und 18-jährige Mitfahrerin sowie ein 16-jähriger Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen. Auch der 73-jährige Fahrer des BMW sowie seine 63-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden von der Unfallstelle abgeschleppt.

