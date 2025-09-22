Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Betrunken mit Fahrrad unterwegs

Pforzheim (ots)

In der Nacht auf Samstag wurde ein betrunkener Fahrradfahrer in Pforzheim kontrolliert.

Gegen 00:30 Uhr meldeten mehrere Zeugen über Notruf einen offensichtlich betrunkenen Fahrradfahrer in der Kronprinzenstraße. Der Mann konnte angetroffen und kontrolliert werden. Ein Atemalkoholvortest bei dem 52-Jährigen ergab einen Wert von mehr als zwei Promille.

Der Mann musste eine Blutprobe abgeben.

Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Promillegrenzwerte für Radfahrer und -fahrerinnen sowie Fußgänger: Radfahrer/-innen, die mit 1,6 Promille und mehr auf dem Fahrrad unterwegs sind, begehen eine Straftat (siehe §§ 316 und 315c StGB). Neben einer Geldstrafe von mehreren Hundert Euro, werden zwei Punkte ins Verkehrszentralregister eingetragen. Außerdem ist eine medizinisch-psychologische Untersuchung (MPU) Pflicht. Sollte der Radfahrer oder -fahrerin bei der MPU durchfallen, droht ihm der Entzug seiner Fahrerlaubnis!

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell