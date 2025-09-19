PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Brand in Gastronomiebetrieb

Pforzheim (ots)

Am späten Freitagvormittag kam es zu einem Brand in einem gastronomischen Betrieb in der Bleichstraße in Pforzheim.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen nahm gegen 11 Uhr das Feuer in der Küche des Betriebs seinen Ausgang. Eine Fritteuse könnte ursächlich für den Brandausbruch gewesen sein. Im weiteren Verlauf griff das Feuer auf den Kamin über, sodass die Feuerwehr auch mit einer Drehleiter im Einsatz war. Die Bewohner des Gebäudes mussten vorsorglich ihre Wohnungen verlassen und durften nach Beendigung des Einsatzes wieder zurück. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr war mit insgesamt sieben Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort. Für die Dauer der Löscharbeiten war die Bleichstraße voll gesperrt. Der entstandene Schaden ist derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Carmela Rinaldo, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

