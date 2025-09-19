PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Kämpfelbach - Zwei Fahrverbote nach Geschwindigkeitsmessung

Kämpfelbach (ots)

Der Verkehrsdienst Pforzheim hat am Donnerstag zwischen 7:30 Uhr und 12:00 Uhr auf der Bundesstraße 10, Gemarkung Kämpfelbach, Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Insgesamt wurden 870 Fahrzeuge gemessen, von denen 52 Verstöße geahndet wurden. Dies entspricht einer Beanstandungsquote von rund sechs Prozent. Traurige Spitzenreiter waren zwei Pkw-Fahrer, welche für einige Zeit ihren Führerschein abgeben müssen. Einer wurde mit 146 km/h bei erlaubten 100 km/h gemessen, ein weiterer Pkw-Fahrer wurde mit 141 km/h erfasst. Beide Fahrer erhalten voraussichtlich ein Monate Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg und eine Geldbuße von rund 320 Euro. Die Polizei betont, dass Geschwindigkeitsüberschreitungen nach wie vor die Hauptursache der Unfälle sind. Aus diesem Grund wird die Polizei weiterhin konsequent die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen kontrollieren und Verstöße ahnden, um die Sicherheit auf den Straßen zu gewährleisten.

Simone Unger, Pressestelle

Polizeipräsidium Pforzheim
