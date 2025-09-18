Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Straubenhardt - Eierautomat aufgebrochen

Ottenhausen (ots)

In Ottenhausen haben bislang unbekannte Täter zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochfrüh einen Eier- Automaten aufgebrochen und Bargeld daraus gestohlen. Der Automat steht in der Arnbacher Straße. Wer kann Angaben zu dem Diebstahl machen oder hat etwas Verdächtiges im Tatzeitraum beobachtet? Hinweise und Angaben dazu nimmt das Polizeirevier Neuenbürg unter der Telefonnummer 07082 79120 entgegen.

