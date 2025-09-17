POL-Pforzheim: (Enzkreis) Heimsheim/ POL-LB: Weil der Stadt - Heizöl in Kanalisation - Einzugsgebiet der Kläranlage betroffen - Zeugen gesucht
Heimsheim (ots)
Das Polizeipräsidium Ludwigsburg ermittelt wegen unerlaubtem Umgang mit Abfällen, nachdem zwischen Freitag und Samstag im Bereich Weil der Stadt und Heimsheim rund 100 bis 200 Liter Heizöl mutmaßlich in die Kanalisation gekippt wurden. Weitere Informationen und Hinweise finden sie hier:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6119413
