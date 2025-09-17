PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Heimsheim/ POL-LB: Weil der Stadt - Heizöl in Kanalisation - Einzugsgebiet der Kläranlage betroffen - Zeugen gesucht

Heimsheim (ots)

Das Polizeipräsidium Ludwigsburg ermittelt wegen unerlaubtem Umgang mit Abfällen, nachdem zwischen Freitag und Samstag im Bereich Weil der Stadt und Heimsheim rund 100 bis 200 Liter Heizöl mutmaßlich in die Kanalisation gekippt wurden. Weitere Informationen und Hinweise finden sie hier:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6119413

Simone Unger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

