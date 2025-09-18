Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Frau bei Unfall schwer verletzt

Nöttingen (ots)

Am Mittwochmittag hat sich auf der Lailingstraße in Nöttingen ein Verkehrsunfall zwischen einem Traktor und einem Pkw ereignet.

Nach bisherigen Ermittlungen, befuhr gegen 15:00 Uhr ein Traktorfahrer die Verlängerung der Lailingstraße aus Richtung Weiler. Dort wollte er nach links in eine Zufahrt abbiegen. Hierbei missachtete wer offenbar die Vorfahrt eines aus Richtung Nöttingen kommenden Pkw. Es kommt zur Kollision beider Fahrzeuge, wobei die Fahrerin des Pkw verletzt und in ein Krankenhaus transportiert werden musste.

Simone Unger, Pressestelle

