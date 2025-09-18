Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Unfall im Gegenverkehr - Lebensgefährlich verletzt nach Frontalzusammenstoß

Remchingen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 4535 ist am Donnerstagnachmittag ein Mann auf einem Motorroller lebensgefährlich verletzt worden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr eine 25-jährige Renault-Fahrerin gegen 15:30 Uhr die L 4535 von Langensteinbach kommend in Fahrtrichtung Remchingen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit dem entgegenkommenden Roller-Fahrer zusammen.

Der 63-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Die Pkw-Fahrerin wurde hierbei leicht verletzt.

Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Carmela Rinaldo, Pressestelle

