Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Illingen - Tödlicher Verkehrsunfall

Pforzheim (ots)

Auf der Kreisstraße 4574 zwischen Illingen und Ensingen kam es am Sonntagmorgen (21.09.2025) gegen 07.50 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall.

Demnach befuhr ein 27-jähriger Renault Fahrer die Kreisstraße in Richtung Illingen. Aus unbekannter Ursache geriet er in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit dem Hyundai einer entgegenkommenden 45-jährigen.

Durch den Aufprall wurde der Renault Fahrer so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag.

Die 45-jährige Fahrerin des Hyundai zog sich leichte Verletzungen zu und kam in ein Krankenhaus.

Für die Dauer der Reinigungsarbeiten ist die Strecke derzeit noch voll gesperrt.

An den Fahrzeugen entstand Schaden von etwa 50.000 Euro, beide mussten abgeschleppt werden. Der an den Verkehrseinrichtungen beträgt 10.000 Euro.

Die Feuerwehr war mit 5 Fahrzeugen und 31 Kräften, der Rettungsdienst mit 3 RTW, 2 NAW, 1 Ersthelfer vor Ort sowie 1 Rettungshubschrauber im Einsatz.

Zur Erstellung eines unfallanalytischen Gutachtens wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Robert Odelga, Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren