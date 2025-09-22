Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Brand auf einem Firmengelände fordert die Einsatzkräfte

Mühlacker (ots)

Entdeckt wurde in den Nachtstunden ein Brand auf einem Recyclingbetrieb im Stadtteil Enzberg - Bundesstraße 10 wurde auf Grund Rauchentwicklung bis 7 Uhr gesperrt.

Nach derzeitigem Stand wurde vor 4 Uhr ein Brand auf dem Gelände einer Firma in der Kanalstraße entdeckt. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass mutmaßlich Elektroschrott aus bislang unbekannter Ursache in Brand geriet. Danke des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte das Übergreifen auf umliegende Gebäudeteile verhindert werden. Bis dato dauern die Löschmaßnahmen an.

Aufgrund der Rauchentwicklung wurde die in der Nähe befindliche Bundesstraße 10 bis 7 Uhr gesperrt. Die Bevölkerung wurde über die NINA-Warn-App informiert und gebeten, vorsorglich Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Im Einsatz befinden sich mehrere Funkstreifenbesatzungen des Polizeipräsidiums Pforzheim und starke Kräfte der umliegenden Feuerwehren.

Benjamin Koch, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell