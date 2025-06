Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen-Beuren, Lkr. Konstanz) Vorfahrtsunfall fordert einen Leichtverletzten und über 25.000 Euro Sachschaden (03.06.2025)

Singen-Beuren, Lkr. Konstanz (ots)

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von über 25.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der sich auf der Landesstraße 189 ereignet hat. Ein aus Richtung Volkertshausen kommender 71-jähriger Daimler-Fahrer wollte an der Kreuzung L 189 / Kirchstraße (K6121) nach links in Richtung Steißlingen abbiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden Renault Clio einer 58-jährigen Frau. Aufgrund der Kollision der Fahrzeuge überschlug sich der Renault, blieb dann auf den Rädern stehen. Die Fahrerin erlitt hierbei leichte Verletzungen, ein Rettungswagen brachte sie zur ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge, an denen wirtschaftlicher Totalschaden entstand, mussten von Abschleppunternehmen abtransportiert werden.

